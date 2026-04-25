豊かな自然を守ろうと緑の募金街頭キャンペーンが秋田市で行われています。緑の募金活動は豊かな水や自然を守ろうと毎年この時期に行われています。25日はJR秋田駅前で協力を呼びかけました。寄せられた善意は地域の緑を守る活動に使われるほか山林火災などで被害を受けた森林の再生にも役立てられるということです。緑の募金の街頭キャンペーンは午後も1時15分から2時半まで行われます。
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