※本稿は、『スティール・ボール・ラン』の登場人物、ジャイロ・ツェペリの素性について触れています。原作コミックを未読の方はご注意ください。（筆者） 荒木飛呂彦の漫画『スティール・ボール・ラン』（集英社）がアニメ化され（現在、Netflixにて「1st STAGE」が配信中）、連載終了から約15年経ったいま、あらためて大きな話題を呼んでいる。 【画像】アニメ『スティール・ボール・ラ