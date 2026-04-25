エティハド航空は、「ペット同伴搭乗サービス」で特別プロモーションを実施する。「ペット同伴搭乗サービス」は、小型の犬や猫を承認済みの運搬ケースに入れて、客室に同伴できるサービス。エコノミークラスでは利用者の前の座席の下に収納するほか、ペット用の追加座席を購入することもできる。ビジネスクラスでは、ペット用の追加座席を用意する。5月31日までの予約・搭乗で、1区間あたり399米ドルの特別料金を提供する。アラブ