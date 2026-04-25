防衛省が鮮明な画像を公開防衛省・統合幕僚監部は2026年4月22日、沖縄県の波照間島沖で中国海軍の艦艇2隻を確認したと発表し、当該艦艇の画像を公開しました。【画像】近い！これが海自艦が撮影した中国海軍のステルス艦です自衛隊が確認したのは、中国海軍のルーヤンIII級ミサイル駆逐艦1隻とジャンカイII級フリゲート1隻の計2隻。いずれもステルス性を意識した外観です。これらの艦艇は4月22日午前3時頃、日本最南端の有人