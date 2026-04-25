旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして男性職員が任意の聴取を受けていることをうけ、旭川市が、動物園の営業開始延期を検討していることがわかりました。妻の遺体を遺棄したとして、警察の事情聴取を受けているのは、旭山動物園に勤務する30代の男性職員です。きょう(2026年4月25日)も園内には複数の捜査車両が入り、警察による現場検証が行われています。捜査関係者によりますと、男性はこれまでの任意の聴取で「動物園