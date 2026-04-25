金沢出身の画家・鴨居玲の半生を写した写真と共に作品を鑑賞できる展覧会が25日から金沢で始まりました。展覧会は、画家・鴨居玲を15年以上かけて記録し続けた写真家・富山栄美子さんの未公開作品を含むポートレート約90点と共に、関連する作品40点が展示されています。会場では25日開会式が開かれ、関係者が日常を切り取った一枚や作品のモチーフと交流する姿を収めた写真の数々を鑑賞しました。「作品は全て自画像」と語る鴨居。