昨年放送されたＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」でロイヤルファミリー役を務めたブレイヴソルジャー（牡３歳、美浦・新開幸一厩舎、父ファインニードル）がデビュー３戦目で初勝利を挙げ、?（旧ツイッター）のトレンド上位に入るなどネット上では歓喜の声にあふれている。２５日の福島４Ｒ（ダート１１５０メートル、１６頭立て）で４番人気に支持されたブレイヴソルジャー。デビューからコンビを組む石田拓郎騎手