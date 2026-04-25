昨今、友達をコスパで選ぶ「フレンドフレーション」という言葉が注目を集めている。【映像】友達をコスパで選ぶ若者たち（実際の様子）総務省「家計調査」によると、単身世帯が1カ月に使う「交際費」はここ10年間で減少している。背景には物価高の影響が考えられるが、実はそれだけでない。「コスパやタイパを重視する若い世代を中心に、人付き合いの考え方そのものがシビアになっている傾向がある」（元週刊SPA!副