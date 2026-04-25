◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念の優先出走権）＝４月２５日、栗東トレセン京都金杯覇者のブエナオンダ（牡５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リオンディーズ）は角馬場でじっくりと乗り込んだ。平田助手は「悪くなかった。馬体にガタも来ていないし、大丈夫だと思う」と冷静に評価した。前走のダービー卿ＣＴは稍重のなか、０秒３差の６着と地力は見せた。「脚は