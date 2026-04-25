『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピックTEAM JAPAN応援感謝パレード』が25日、東京・日本橋で開催。日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、「りくりゅうペア」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケートの三浦璃来と木原龍一が参加。取材を受けた。【写真多数】メダルがまぶしい！集まった観客に笑顔で手を振るりくりゅうらりくりゅうは今月17日に、それぞれのSNSを更新し、今シーズン