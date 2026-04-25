来週からゴールデンウイークが始まり、旅行や帰省などで家を空ける人がいると思います。こうしたなか、水道メーターなど思わぬものの盗難が全国で相次いでいます。そこで、今回の#みんなのギモンでは、「突然水が出ない…GWの防犯どうする？」をテーマに解説します。■水道メーター盗難逮捕者も「金にかえた」22日、兵庫県姫路市の県営団地で、水道メーター29個が盗まれているのが見つかりました。市によりますと、住人から「天