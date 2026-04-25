千葉県警の警察官が、バイクを酒気帯び運転した疑いで現行犯逮捕されました。松戸警察署交通課の佐々木駿容疑者（28）は、午前1時半ごろ、我孫子市内の住宅街にある道路で、酒気を帯びた状態でバイクを運転した疑いがもたれています。佐々木容疑者は、バイクで近くにとまっていた車に衝突し、駆けつけた警察官に「飲酒をした」などと話をして、その場の呼気検査で基準値を超えるアルコールが検出されたということです。佐々木容疑