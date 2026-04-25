第７４回湘南ひらつか織り姫に選ばれた（左から）山中さん、渡邊さん、春日さん＝２４日、平塚市役所平塚市の夏の風物詩「第７４回湘南ひらつか七夕まつり」（７月３〜５日）を盛り上げる「第７４回湘南ひらつか織り姫」が決定した。七夕まつりをはじめ、１年間にわたってさまざまな行事に出席するほか、交流サイト（ＳＮＳ）で情報発信し、市のＰＲとイメージアップを担う。選ばれたのは、いずれも市内在住で、自営業の山中玲