ベンチの空気、選手の表情、そして言葉の裏側――。その現場の臨場感を視聴者に届け続けているのが、福岡ソフトバンクホークス公式中継リポーターの海里さん（４３）だ。２０１１年にＲＫＢ毎日放送のスポーツ番組「瞬感スポーツ」でキャスターを務め、１３年からは公式中継リポーターに就任。以来、グラウンドの最前線に立ち続けてきた。その歩みと取材スタンスに迫った。海里さんは高校卒業後、看護学校へ進学するも、注射の