有名小説の書籍カバーや人気ロックバンドのCDジャケットを手掛けるイラストレーター中村佑介さんの作品展が金沢21世紀美術館で始まりました。”繊細”なタッチで描かれた女性の横顔。凛としたその表情が見る人の心をひきつけます。金沢21世紀美術館で25日から始まったこの展示会では人気イラストレーター中村佑介さんが手掛けたイラストや原画など700点以上が展示されています。人気ロックバンドのC