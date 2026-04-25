【モデルプレス＝2026/04/25】フリーアナウンサーの青木裕子が4月24日、自身のInstagramを更新。中学生になった長男への弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「野菜とお肉のバランスが絶妙」中学生になった長男への海苔文字弁当◆青木裕子、中学生になった長男への弁当公開青木は「長男が中学生になりました 3月には12歳の誕生日を迎え、すっかり一人前のような顔をして、スマホを相棒にして、やたらと文房具にこだわ