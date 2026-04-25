【モデルプレス＝2026/04/25】歌手でタレントの中川翔子が4月24日、自身のInstagramを更新。双子の姿を公開し、話題となっている。【写真】双子出産の40歳美人歌手「大きくなってる」息子ダブル抱っこショット公開◆中川翔子「ダブルで抱っこ」姿公開中川は「最近弟くん、登ってくるんだよ 可愛い可愛い」とつづり、写真を投稿。さらに「お兄ちゃんも登ってきた ダブルで抱っこ」と記し、後ろで髪を一つに結び、白い服を着た中川の