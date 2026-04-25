【モデルプレス＝2026/04/25】フリーアナウンサーの中村仁美が4月24日、自身のInstagramを更新。親子遠足での弁当を公開し、話題となっている。【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「にこちゃんポテトが可愛い」親子遠足弁当◆中村仁美アナ、弁当2個披露中村は「私の人生で最後になるであろう三男との親子遠足へ…」とつづり、写真を投稿。まげわっぱに入ったお弁当は、海苔巻や枝豆、アンパンマンポテトや蓮根、鶏手