【モデルプレス＝2026/04/25】俳優の秋野暢子が4月24日、自身のInstagramを更新。手作りの弁当を公開し、話題となっている。【写真】69歳ベテラン女優「彩りが綺麗」家で食べた手作り弁当公開◆秋野暢子、手作りの弁当を披露秋野は「今日はお昼ご飯はお弁当だったんだけど…ガラススタジオで食べる予定が色々あって出かけられずに 家でお弁当と…ちょっと不思議な状態です」とつづり、写真を投稿。揚げ物やサラダ、卵と青菜の炒め