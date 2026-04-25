【モデルプレス＝2026/04/25】俳優の杉浦太陽が4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。三男・幸空（こあ）くんの姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】辻ちゃん夫「無邪気で可愛い」三男とのお家2ショット◆杉浦太陽、三男・幸空くんの姿公開杉浦は「コアが体調優れなくて 昨夜から付きっきりだったけど すぐに元気になってマジよかった」とつづり、写真を投稿。オレンジ色のソファに腰掛ける杉浦の上に、幸空くんが座り