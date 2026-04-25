観たことがない人や、しばらくコナンから遠ざかっていた人も、この解説を読めば今回の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)』も、バッチリ楽しめます！POINT?｜圧倒的な存在感。主人公のコナンは小学生。でもその正体は、高校生探偵！頭脳明晰＆運動神経抜群の高校生探偵・工藤新一は、〈黒ずくめの組織〉の裏取引を目撃し、口封じのために毒薬〈APTX4869〉を飲まされ小学生の姿に！正体を隠すために、江戸川コナンとして