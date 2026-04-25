ロシアによるウクライナ侵攻以来、4年以上も物価高が続く中、今年も「値上げの夏」になりそうだ。米国とイスラエルがかき乱す中東情勢の不安が、日本の企業活動にも暗い影を落としている。【もっと読む】抜歯ができなくなる！ 麻酔薬不足で歯科医から悲鳴が…混迷するイラン情勢も追い打ち日銀が24日公表した3月の企業向けサービス価格指数（速報値、2020年平均=100）は、前年同月比3.1％増の113.5。昨年9月以来、半年ぶりの高