四川省の九寨溝風景区で記念撮影するタイ人観光客。（４月８日撮影、アバ＝新華社配信／字成秀）【新華社成都4月25日】中国四川省アバ・チベット族チャン族自治州黒水県に位置する達古氷河は、世界で最も標高が低く、面積が広く、形成年代が新しい氷河の一つとされる。ここは雪を冠した壮麗な峰やはるかな時を刻む氷河、秋に鮮やかに色づく森林、高原の湖、希少な野生動植物、そしてチベット族の暮らしや文化が息づく見どころの