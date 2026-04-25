航続距離は669kmへポルシェは北京モーターショーで、『カイエン・エレクトリック』のクーペモデルを公開した。パワートレインは共通だが、航続距離は長くなっている。【画像】ポルシェがエモーショナルな電動クーペSUV発売！【新型カイエン・クーペ・エレクトリックを詳しく見る】全15枚新型『カイエン・クーペ・エレクトリック』は、911から派生したという滑らかなルーフラインを備え、全高も24mm低い1650mmとなったことで空力