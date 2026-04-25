ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団による「応援感謝パレード」が25日、東京・日本橋で行われた。アスリートの登場に沿道に集まった来場者5万人からは大歓声が上がった。スノーボード女子ビッグエア金メダル、スロープスタイル銅メダルに輝いた村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）はパレードを終え、「“感動したよ”、“ありがとう”と言われるたびに、心にグッとする感じで歩いていた」と話した。「皆さん