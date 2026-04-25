国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（2024年推計）」によれば、現在、高齢者世帯に占める「単身世帯（独居）」の割合は増加の一途を辿っています。特に、かつて「標準世帯」と呼ばれた夫婦と子供の世帯が減少し、ヒデカズさんのような「単身高齢男性」が、身近に頼れる親族を持たないまま都市部で孤立する問題が深刻化しています。本記事では、熟年離婚によって単身高齢者となったヒデカズさんの事例から、高齢