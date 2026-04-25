言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、和のスイーツから、社会生活で受け取るメッセージ、さらに海の幸として愛される食材の部位まで、バラエティ豊かな3つの言葉を選びました。それぞれの言葉が使われるシーンを思い浮かべて、空欄を埋めてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□たまお□□せかいば□□ヒント：お汁粉やあんみつに入っ