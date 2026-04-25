アマゾン川流域に生息し、最大で5メートル近くまで成長する世界最大級の淡水魚ピラルク。【写真】わさび醤油でいただきたい一品ですその巨体からは想像もつかないような、繊細で美しい刺身の写真がXで大きな話題を呼んでいる。投稿したのは奇食崇拝者Rikuto（@naze6622）さん。白身魚特有の透明感があり、見るからに脂が乗ったピラルクの刺身は、一体どんなお味だったのか。そもそもどうやって手に入れられたのか？詳しい話を聞い