「貯金しなきゃ」と思いながら、なかなか続かない。そんな悩みを感じたことはないでしょうか。貯金を習慣にするには、意志の強さよりも「自動的に貯まる仕組み」を作ることが大切です。そんな中、ゆうちょ銀行から新しいお知らせがありました。2026年5月18日より「10年定期貯金」の取り扱いが始まり、自動積立も10年まで設定できるようになります。今回は、月1万円を積み立てた場合にいくらになるのかを含め、仕組みと活用方法を分