ロッテは25日、5月2日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム、14時00分試合開始）で2026年度のパ・リーグタイトルパートナーであるパーソルグループによる冠協賛試合「パーソルDAY」を開催し、芸人の「カカロニ」が始球式を行うことになったと発表した。パーソルグループのブランド「PERSOL（パーソル）」が誕生して今年で10周年を迎えるにあたり、同じくコンビ結成10周年を迎える人気芸人「カカロ二」が登板することになった。始