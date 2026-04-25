元阪神のエースでヤンキース、オリックスでもプレーした井川慶氏（46）が24日放送のテレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな!!」（金曜深夜0・45）に出演。変わり者ぶりを裏付けるかのような事実が続々と披露される中、お金にまつわる逸話も飛び出した。1カ月あるキャンプに所持金3万円で参加したといい、「そもそもお財布にお金をあんまり入れてなかったんで」と笑顔。阪神の元チームメート・鳥谷敬氏からも「遠征の3日間