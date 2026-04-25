岩手県大槌町の２か所で起きた山林火災は、発生４日目の２５日も延焼が続いた。これまでに７３０ヘクタールが焼けたとみられ、国や町が詳しい状況を確認している。町人口の約３割にあたる１５４１世帯３２３３人に避難指示が出され、午前７時現在で町内外６か所の避難所に１３３世帯３２１人が避難している。町によると、小鎚（こづち）地区で１３１ヘクタール、吉里吉里（きりきり）地区で５９９ヘクタールが燃えたとみられる