大相撲の春巡業が２５日、千葉・船橋市で行われた。申し合い稽古では大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が幕内・豪ノ山（武隈）、王鵬（大嶽）、小結・熱海富士（伊勢ケ浜）と計１４番取って１１勝。松戸市出身の大関は、力強い取り口を見せて、ご当所巡業を盛り上げた。握手会では千葉・柏市出身の幕内・琴勝峰（佐渡ケ嶽）が参加し長蛇の列ができていた。昨年の名古屋場所を制した男の人気ぶりは健在だった。