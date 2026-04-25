【モデルプレス＝2026/04/25】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が4月24日、自身のInstagramを更新。金髪でのヘアスタイルを披露し、話題となっている。【写真】28歳人気K-POPメン「完璧すぎるビジュアル」雰囲気ガラリの金髪姿◆サクラ、金髪での様々なへアスタイル公開サクラは「Celebration！」「金髪ポニーテール」「（顔が寒くて凍った〜）」とつづり、それぞれ投稿。黒の衣装で網タイツを