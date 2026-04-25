【モデルプレス＝2026/04/25】YouTuberのきりたんぽが4月23日、自身のInstagramを更新。外出先でのミニスカートでのコーディネートを公開し、注目を集めている。【写真】登録者数130万超美女YouTuber「理想の体型」美脚すぎるミニスカコーデ◆きりたんぽ、ミニスカお出かけコーデ披露きりたんぽは鴨と雲の絵文字とともに、外出先でのソロショットなどを複数枚投稿。スポーティーなマゼンタ色のTシャツにジャンバー、ミニ丈の紺色の