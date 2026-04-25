モデルでタレントの鈴木奈々（37）が24日、自身のインスタグラムを更新。甥へ作ったというボリューム満点な手作り弁当を公開し、食欲そそる見た目に反響が寄せられている。【写真】「うわー！美味しそう」甥っ子のために作った鈴木奈々の“愛情たっぷり”手作り弁当弁当作りにハマっているという鈴木は「甥っ子にお弁当作りました美味しい美味しい食べてくれるの嬉しいね」とつづり、おかずがたっぷり盛り付けられた弁当を披