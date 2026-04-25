3月28日にドバイでUAEダービーを制した後、米国に転戦し、ケンタッキーダービー（5月2日、チャーチルダウンズ、ダート2000メートル）に向けて調整を続けているワンダーディーン（牡3＝高柳大、父ディーマジェスティ）が24日、チャーチルダウンズで追い切った。中野助手を背にダートコースに入り、テンから軽快にラップを刻んでいく。直線、気合を付けるとギアを切り替えて加速し、6F77秒80とスピード感あふれるフットワークで