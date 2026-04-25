将棋の第84期名人戦七番勝負第2局が4月25日、青森県青森市の「ホテル青森」で行われている。防衛と4連覇を目指す藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に、直近で九段へ昇段したばかりの日本将棋連盟常務理事・糸谷哲郎九段（37）が挑戦する注目のシリーズ。午前10時のおやつには、両者そろって青森の魅力がたっぷり詰まった絶品「りんごスイーツ」を注文し、視聴者の視線を釘付けにした。【映像】ぎっちりミチミチ