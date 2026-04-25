モデルの近藤千尋（36）が25日までに自身のインスタグラムを更新。手作りお弁当を披露し反響を呼んでいる。近藤は「毎日ごはん、お弁当誰かの参考になりますように…日々に追われすぎてますが笑笑冷凍食品にも頼りながらやってます」とつづり、愛娘のために毎日作るお弁当を公開。ファンからは「ちぴちゃんのハンバーグ、小さくて可愛いと思って真似させてもらったら小5息子がこれが一番食べやすくて美味しいって言っ