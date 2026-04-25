徳島県を代表する工芸品のひとつ「大谷焼」の窯まつりが25日から鳴門市ではじまり、朝から多くの買い物客で賑わっています。大谷焼は鳴門市大麻町で古くから作られている陶器で県を代表する工芸品です。25日からはじまった春の窯まつりは、町内の6つの窯元で開かれていて、マグカップやお皿などが定価より2割ほど安く売られています。イベントでは窯元をまわりスタンプを集めると1万円相当の賞品が当たるスタンプラリーも行