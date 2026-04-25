「ホワイトソックス５−４ナショナルズ」（２４日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手はＭＬＢキングタイに立つ１１号同点ソロを放つなど３打数１安打１打点、１四球。チームは逆転で連勝を２に伸ばした。本拠地が騒然となったのは四回の第２打席だ。１点を追う四回１死無走者の第２打席。追い込まれてからの４球目、マイコラスが投じた低めのチェンジアップをコンパクトにすくい上げた。最後は右手一本ではじき返し