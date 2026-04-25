性別によって、兄妹で差をつけて育てられたという人も。今回は、男尊女卑の家庭で育ってきた人のエピソードをご紹介します。優遇されてきた兄「私は男尊女卑の地域で育ちました。2歳上の兄は常に優遇されていて、兄妹ゲンカになると理由なんて聞かずいつも私が叱られていました。私のおかずはいつも兄より品数が少ないし、大学の進学も許してもらえず。そんな生活が嫌で、高校卒業後は逃げるように家を出ました。両親から期待され