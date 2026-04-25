ブラインドサッカー日本代表は24日、「IBSAブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた」の準決勝でタイ代表に2-0で勝利し、2013年以来となる決勝進出を果たした。今大会は優勝チームが28年ロサンゼルスパラリンピック出場権を獲得。日本はあと1勝で3大会連続3度目の出場が決定する。開催国の日本は準決勝タイ戦で齊藤悠希、後藤将起、平林太一、川村怜、泉健也をスタメン起用。第1ピリオド17分、第2ピリオド16分に