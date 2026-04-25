4月25日（現地時間24日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではボストン・セルティックスが敵地のエクスフィニティ・モバイル・アリーナでフィラデルフィア・セブンティシクサーズとの第3戦に臨んだ。 セルティックスは第1クォーターからジェイソン・テイタム、ジェイレン・ブラウン、ニコラ・ブーチェビッチ、ペイトン・プリチャードの