4月24日（現地時間23日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーは、ジェイレン・ウィリアムズが左ハムストリングのグレード1の肉離れにより、今後は毎週検査をしていくことになると発表した。 ウェスタン・カンファレンスならびにリーグベストの64勝18敗でレギュラーシーズンを終えたサンダーは、ウェスト第1シードで「NBAプレーオフ2026」へ進出。第8シード