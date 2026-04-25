欧州サッカー連盟(UEFA)は24日、ベンフィカMFジャンルカ・プレスティアーニが同性愛に対する差別的言動を行ったとして6試合の出場停止処分を下すことを決定した。そのうち3試合は2年間の執行猶予が付く。プレスティアーニはホームで行った2月17日のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメントプレーオフ第1戦で、レアル・マドリーFWビニシウス・ジュニオールに差別的な言動をしたことが試合中に指摘されていた。ビニシ