開催：2026.4.25 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 0 - 6 [パイレーツ] MLBの試合が25日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとパイレーツが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はブランドン・ウッドラフ、対するパイレーツの先発投手はポール・スキーンズで試合は開始した。 3回表、8番 コナ