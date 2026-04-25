開催：2026.4.25 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 5 - 4 [ナショナルズ] MLBの試合が25日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとナショナルズが対戦した。 Wソックスの先発投手はブライアン・ハドソン、対するナショナルズの先発投手はピーター・プランで試合は開始した。 2回表、8番 ルイス・ガルシア 2球目を打ってライ