うつ病の方と接するとき、「どのような言葉をかければいいのだろう」と悩む方は多いでしょう。大切な方が苦しんでいると、「励ましたい」「力になりたい」と思うものの、何気ない一言が相手を傷つけてしまうのではないかと不安になることもあります。かける言葉次第で相手に安心感を与えることもできれば、逆に絶望感や孤独感を深めてしまうこともあります。本記事では、うつ病の方が本当に求めている言葉とは何かを解説します。