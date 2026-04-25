開催：2026.4.25 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 6 - 3 [エンゼルス] MLBの試合が25日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとエンゼルスが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はノア・キャメロン、対するエンゼルスの先発投手は菊池雄星で試合は開始した。 4回裏、5番 スターリング・マルテ 5球目を打ってライトゴロ 3塁ランナーは本塁へでロイヤルズ得点 KC 1-0 LAA、7番 アイザック・